كندا تبلغ إسرائيل بضرورة ألا يمتد الصراع مع إيران إلى المنطقة

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أنها أبلغت نظيرها الإسرائيلي بأن الصراع يجب ألا يمتد إلى المنطقة.



وقالت جولي: "نحن بوضوح نضغط من أجل وقف التصعيد ونحتاج إلى التأكد من أن الصراع لا يمتد إلى المنطقة".