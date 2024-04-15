البيت الأبيض: إيران لم تبلغ أميركا بالإطار الزمني للهجوم على إسرائيل أو أهدافه

أكد البيت الأبيض أن إيران لم تقدم تحذيرات للولايات المتحدة بشأن الإطار الزمني لشن هجوم على إسرائيل أو أهدافها المحتملة.



وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين إن الولايات المتحدة تبادلت بالفعل الرسائل مع إيران لكن لم تكن هناك أي رسائل بشأن الإطار الزمني للهجوم الذي شنته إيران هذا الأسبوع أو أهدافه.