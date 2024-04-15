أميركا: إسرائيل قطعت "شوطا كبيرا" لكن حماس تشكل حاجزا أمام اتفاق الرهائن

أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن إسرائيل قطعت "شوطا كبيرا" لكن حماس هي العائق أمام التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وقف القتال في غزة وإطلاق الرهائن.



وقال ميلر في مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة لا تزال تسعى للتوصل إلى اتفاق.