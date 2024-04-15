إردوغان يدعو للتعاون لوقف الهجمات الإسرائيلية في اتصال مع أمير قطر

أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الاثنين أن الرئيس تحدث هاتفيًا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بشأن تكثيف جهود العالم الإسلامي لوقف الهجمات التي تشنها إسرائيل.



وناقش الزعيمان الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والوضع الإنساني وكذلك العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والعالمية، بحسب بيان نشره المكتب على منصة إكس للتواصل الاجتماعي.



وذكر البيان أن إردوغان أشار إلى ضرورة كبح جماح إسرائيل على الفور والتحرك بحكمة لمنع انتشار التوتر في جميع أنحاء المنطقة.