تفاهم بين أوكرانيا والنروج على بنود اتفاق أمني

تفاهمت أوكرانيا والنروج المحاذيتان لروسيا على بنود اتفاق أمني ثنائي، حسبما أعلن وزير الخارجية النروجي خلال زيارة لكييف.



وقال إسبن بارث إيدي بعد اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف: "ستقدم النروج دعمًا عسكريًا وسياسيًا وماليًا وإنسانيًا طويل الأمد لأوكرانيا".



وأضاف في بيان: "يظهر الاتفاق التزامنا السياسي الواضح بمواصلة دعم أوكرانيا كما فعلنا منذ الهجوم الروسي العنيف والواسع النطاق قبل أكثر من عامين".