البنتاغون: أميركا توافق على إمكانية بيع بقيمة 140 مليون دولار للدعم اللوجستي للعراق

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الاثنين أن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على إمكانية بيع بقيمة 140 مليون دولار للدعم اللوجستي والتدريب لمتعاقدي الطائرات والمعدات ذات الصلة بالعراق.



وقالت الوزارة في بيان إن التدريب والدعم ينطبقان على أسطول الطائرات العراقية من طراز سي-172 و إيه.سي/أر.سي-208.



وأشارت إلى أن المتعاقد الرئيسي سيكون شركة نورثروب جرومان.