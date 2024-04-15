نتانياهو يدعو المجتمع الدولي إلى "البقاء موحدًا" في مواجهة إيران

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المجتمع الدولي الإثنين الى "البقاء موحدًا" في مواجهة "العدوان الإيراني الذي يهدد السلام العالمي"، وذلك بعد هجوم طهران على اسرائيل بمئات الصواريخ والمسيرات.



وكتب رئيس الوزراء في رسالة نشرها مكتبه على منصة اكس: "على المجتمع الدولي أن يبقى موحدًا لمقاومة هذا العدوان الايراني الذي يهدد السلام العالمي"، مشيدًا بـ"دعم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى لإحباط الهجوم الإيراني".