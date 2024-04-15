بايدن أكد عزمه تجنب تمدد النزاع في الشرق الأوسط إلى أبعد مما هو عليه الآن

لا تزال تداعيات القصف الايراني على اسرائيل واحتمال الرد الاسرائيلي يفرضان نفسيهما ملفًا اساسيًا على كل السياسة العالمية.فقد كان من المتوقع ان تركز زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأولى لواشنطن على وجود القوات الأميركية في العراق، الا ان الرئيس الاميركي خصص جزءًا كبيرًا من كلمته امام ضيفه للحديث عن ازمة ايران اسرائيل.وأكد بايدن عزمه تجنب تمدد النزاع في الشرق الأوسط إلى أبعد مما هو عليه الآن، مجددًا التزامه أمن طواقم وشركاء الولايات المتحدة في المنطقة، بما في ذلك العراق.