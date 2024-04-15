تحقيق أميركي: تفادي هجوم كابول في 2021 لم يمكن ممكنًا

خلص تحقيق مكمل الاثنين الى أن تفادي هجوم انتحاري دام وقع في آب 2021 في مطار كابول خلال الانسحاب الفوضوي للقوات الأميركية من افغانستان لم يمكن ممكنًا.



ويؤكد ذلك نتائج تحقيق سابق حول هذا الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة الاسلامية وخلف أكثر من 180 قتيلًا بينهم 13 جنديًا أميركيًا.



وقال أحد أعضاء فريق أنجز هذا التحقيق لصحافيين رافضًا كشف هويته: "لم يكن هناك أي إمكان للتدخل ضد الانتحاري قبل الهجوم الذي لم يكن ممكنًا تجنبه على الصعيد العملاني".



واضاف المصدر نفسه أن المهاجم وصل "قبيل الاعتداء" ولم يكن "المشتبه به" نفسه الذي اشار اليه القناصون في وقت سابق من اليوم نفسه.