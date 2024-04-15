البرتغال: لن نعترف بدولة فلسطينية دون نهج منسق للإتحاد الأوروبي

أوضح رئيس وزراء البرتغال الجديد لويس مونتينيغرو لنظيره الإسباني بيدرو سانتشيث أن بلاده "لن تذهب إلى الحد" الذي وصلت إليه إسبانيا فيما يتعلق باعتزامها الاعتراف بدولة فلسطينية دون نهج منسق للاتحاد الأوروبي.



وزار سانتشيث عدة دول في الأيام القليلة الماضية في مسعى دبلوماسي لحشد الدعم من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا عزمه اتخاذ هذه الخطوة في الأشهر المقبلة.



وقال مونتينيغرو، الذي اجتمع مع سانتشيث في مدريد، إن البرتغال ستدعم منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال تصويت مقبل في الجمعية العامة للمنظمة الدولية، لكنها ستنتظر لحين توصل الاتحاد الأوروبي إلى موقف مشترك بشأن هذه القضية.



وأضاف مونتينيغرو للصحفيين: "لن نذهب إلى الحد الذي وصلت إليه حكومات أخرى لأننا نؤكد على أن التفاهم يجب أن يبنى على أساس متعدد الأطراف داخل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة".