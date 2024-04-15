ترامب يعلن أنه لديه "مشكلة حقيقية" مع القاضي الناظر في قضيته في نيويورك

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في ختام أولى جلسات محاكمته في قضية جنائية في نيويورك أنه لديه "مشكلة حقيقية" مع القاضي الناظر فيها.وقال ترامب في تصريح لصحافيين أمام المحكمة في مانهاتن بعد انتهاء أول جلسة: "لن نمنح محاكمة عادلة"، وأضاف: "لدينا مشكلة حقيقية مع هذا القاضي".