المستشار الألماني يلتقي الرئيس الصيني وأوكرانيا على طاولة البحث

التقى المستشار الألماني أولاف شولتس في بكين الثلاثاء الرئيس الصيني شي جينبينغ، وذلك في اليوم الثالث والأخير من زيارته لأكبر شريك تجاري لبلاده، مؤكدا رغبته في أن يبحث معه تحقيق "سلام عادل في أوكرانيا".



وقالت شبكة "سي سي تي في" التلفزيونية الحكومية في الصين إنّه "في صباح 16 نيسان، اجتمع الرئيس شي جينبينغ بالمستشار الألماني شولتس في دار ضيافة دياويوتاي الحكومية في بكين".



وكان شولتس كتب في وقت سابق الثلاثاء في منشور على منصة إكس أنّ "اجتماعي مع الرئيس شي سيركّز أيضاً على كيفية المساهمة بشكل أكبر في تحقيق سلام عادل في أوكرانيا"، مؤكّداً أنّه كانت هناك "تبادلات مكثّفة بين حكومتينا منذ زيارتي الأخيرة للصين".



ووصل المستشار الألماني الى الصين الأحد مستهلّا جولة يهدف خلالها إلى تعزيز العلاقات الاقتصاديّة مع أكبر شريك تجاري لبرلين.



وفي الشق السياسي والدبلوماسي، سيبحث شولتس قضايا تثير تباينات بين الدول الغربية والصين، ومن أبرزها امتناع بكين عن إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا والتقارب بينها وبين موسكو، إضافة الى الخلافات بشأن جزيرة تايوان.

