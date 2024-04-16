مجلس النواب الأميركي يصوّت هذا الأسبوع على نصّين منفصلين لتقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون أنّ المجلس الذي يهيمن عليه حزبه الجمهوري سيصوّت هذا الأسبوع على نصّين منفصلين لتقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، في انفراجة تأتي بعد أشهر من الخلافات السياسية بين إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن والجناح اليميني في المعارضة الجمهورية.



ويعرقل الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري منذ أشهر حزمة مساعدات ضخمة لكييف قيمتها 60 مليار دولار ربطت إدارة بايدن إقرارها بتقديم مساعدات أخرى لإسرائيل وتايوان.



وقال جونسون في منشور على منصّة إكس إنّه "هذا الأسبوع، سندرس مشاريع قوانين منفصلة(...) لتمويل حليفتنا إسرائيل، ودعم أوكرانيا في حربها ضدّ العدوان الروسي، وتعزيز حلفائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتمرير إجراءات إضافية لمواجهة خصومنا وتعزيز أمننا القومي".



والكونغرس منقسم بين مجلس نواب تسيطر عليه المعارضة الجمهورية ومجلس شيوخ يسيطر عليه حلفاء بايدن الديموقراطيون.