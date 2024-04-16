قتيلان فلسطينيان بالرصاص في الضفة الغربية إثر مواجهات مع مستوطنين



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنّ فلسطينيّين قُتلا بالرصاص في شمال الضفة الغربية المحتلّة مساء الإثنين إثر مواجهات مع مستوطنين إسرائيليين.



وقالت الوزارة في بيان "استُشهد مواطنان، مساء اليوم الإثنين، متأثّرين بإصابتهما برصاص مستعمرين" في قرية خربة الطويل الواقعة شرقي بلدة عقربا (15 كلم جنوب شرق مدينة نابلس).



وأضافت أنّ القتيلين هما عبد الرحمن ماهر بني فضل (30 عاماً) ومحمد ابراهيم بني جامع (21 عاماً).



من جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي بوقوع "اشتباك عنيف بين مدنيّين إسرائيليين وفلسطينيين" في هذه القرية.



وقال الجيش في بيان إنّ الاشتباكات اندلعت بعد أن "هاجم مشتبه به فلسطيني راعياً إسرائيلياً"، مضيفاً أنّ وحدات عسكرية توجّهت على الإثر إلى الموقع "وعملت على تفريق الاشتباك العنيف".