20 قتيلاً الحصيلة النهائية لانزلاق التربة في جنوب اندونيسيا

قتل 20 شخصا جراء انزلاق للتربة في وسط اندونيسيا بعد هطول أمطار غزيرة، وفق ما أعلنت السلطات الثلاثاء مع إنهائها عمليات البحث عن الضحايا.



وتسببت الأمطار بحصول انزلاق للتربة في قريتين تانا تورايافي مقاطعة سولاويسي في جنوب البلاد.



وكانت السلطات أعلنت الأحد أن حصيلة القتلى بلغت 19 قتيلا مع مواصلة البحث عن شخصين مفقودين. وعثر على جثة امرأة في الثالثة والأربعين من العمر وطفلها البالغ ثلاثة أعوام، لتنهي السلطات عمليات البحث، وتؤكد أن الحصيلة النهائية بلغت 20 قتيلا.