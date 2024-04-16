الكوليرا يعود إلى الظهور بطريقة مقلقة في اليمن

عاد مرض الكوليرا إلى الظهور بطريقة مقلقة في اليمن، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، محذّرة من أن المرض يتفشى بسرعة كبيرة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث أُبلغ عن 11 ألف حالة و75 وفاة منذ تشرين الأول.



وقالت مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، أن مخزونات الطوارئ من المعدات الأساسية قد استنفدت، ولا بد من تعزيز نظم المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية على وجه السرعة، داعية المجتمع الدولي للمساعدة.