اندلع حريق في المبنى التاريخي لبورصة كوبنهاغن القديمة في الدانمارك، المشيّد في القرن السابع عشر، ما أدى إلى انهيار برجه الشهير.وكان المبنى يخضع لأعمال تجديد احتفالاً بمرور 400 عام على تشييده ومع اندلاع النيران، اغلقت الشرطة أجزاء من المدينة أمام حركة المرور.وأظهرت لقطات مصورة أشخاصاً كثيرين يحاولون إنقاذ أعمال في الموقع، بينها لوحة تمثّل المبنى. وقد بنيت بورصة كوبنهاغن بأمر من الملك كريستيان الرابع بين عامي 1619 و1640، ما يجعلها واحدة من أقدم المباني في المدينة.