مؤتمر صحفي بين وزيري خارجية المانيا والاردن: لمنع تفاقم الوضع في المنطقة

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أنها ستتوجه إلى إسرائيل اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات تهدف لمنع تفاقم الوضع في المنطقة.



وشددت خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الأردني أيمن الصفدي في برلين على أنه "من المهم للغاية بالنسبة لنا كحكومة اتحادية ألمانية في هذه الأوقات الحرجة أن نعمل جميعا معا للمساهمة في وقف التصعيد في المنطقة بأكملها".

وكشفت بيربوك أن عدة دول أوروبية ستعيد النظر في نظام العقوبات المفروض على إيران، داعية الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات جديدة على تكنولوجيا المسيّرات الإيرانية.