نتانياهو لجنوده: إسرائيل تضرب حماس بلا رحمة

أكّد رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو لجنود جدد، في الجيش، أنّ إسرائيل تضرب حماس بلا رحمة, وفق ما أفاد بيان صادر عن مكتبه.



وقال نتانياهو للجنود: "إنكم تنضمون إلى الجيش الإسرائيليّ في مواقع قتالية مهمّة في سبيل صد عدو قاس."



وأضاف: "نضربهم بلا رحمة وسنهزمهم."