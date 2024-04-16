مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول المساعدات غزة

تواصل إسرائيل فرض قيود غير قانونية على دخول المساعدات الإنسانية غزة، على الرغم من تأكيدات إسرائيل وغيرها على أن العراقيل قُلّلت، على ما قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.



وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني، في مؤتمر صحافيّ، في جنيف: "تواصل إسرائيل فرض قيود غير قانونية على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية وتنفيذ تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية."



ودعت إلى السماح بوصول المساعدات من دون قيود.



ورأت شامداساني وجوب عدم مهاجمة أولئك الذين يقدمون المساعدة الإنسانية أو يحاولون الحصول عليها.



