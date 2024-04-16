الجيش الإسرائيليّ: طائرتان مسيرتان مسلحتين دخلتا من لبنان وانفجرتا

أعلن الجيش الإسرائيليّ أنّ طائرتين مسيرتين مسلحتين دخلتا من لبنان وانفجرتا في القرب من بلدة، في شمال إسرائيل.



وأوضح الجيش في بيان أنّ الحادث قيد المراجعة.