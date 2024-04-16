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عمليات إخلاء جديدة في غرب سيبيريا مع استمرار الفيضانات
أخبار دولية
2024-04-16 | 08:35
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عمليات إخلاء جديدة في غرب سيبيريا مع استمرار الفيضانات
دعت السلطات في منطقتَي تيومين وكورغان الروسيتَين في غرب سيبيريا إلى عمليات إخلاء طارئة عدة بلدات متضررة من فيضانات خطيرة في مناطق محاذية لكازاخستان.
وأمر حاكم منطقة تيومين ألكسندر مور بعمليات إخلاء طارئة للمناطق التي قد تتعرض لفيضانات، خصوصًا في قرى بالينكا ونوفوغويريفكا وأفونكينو الواقعة في القرب من الحدود.
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