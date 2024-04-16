السيسي يستقبل رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية وبحثٌ بسبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط

بحث رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الوضع في الشرق الأوسط على خلفية الأزمة في قطاع غزة.



وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن السيسي استقبل ناريشكين وبحث معه "تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الأزمة في قطاع غزة، وما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمي".