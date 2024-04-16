وزيرة الخزانة الأميركية: واشنطن لن تتردد في تشديد العقوبات على إيران

حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من أنّ لواشنطن إمكان فرض عقوبات إضافية على إيران وذلك بعد هجوم طهران غير المسبوق على إسرائيل، ردًا على استهداف قنصليتها، في دمشق.



وقالت يلين، قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدوليّ والبنك الدوليّ: "لن تتردد وزارة الخزانة الأميركية للعمل مع حلفائنا لاستخدام سلطة العقوبات لمواصلة تعطيل نشاط النظام الإيرانيّ الخبيث والمزعزع."

ولفتت إلى وجود جهد دبلوماسيّ موسّع لحث إيران على كبح نشاطها المزعزع للاستقرار.



وشدّدت على العمل على تقليص قدرة إيران على تصدير النفط و"ربما يكون هناك المزيد الذي يمكننا فعله في هذا الصدد".