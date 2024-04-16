الجيش الإسرائيليّ: إيران لن تنجو من العقاب بعد الهجوم

أكد الجيش الإسرائيليّ أنّ إيران لن تنجو من العقاب، بعد هجومها غير المسبوق، بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ دانيال هغاري، لصحافيين، في قاعدة جولس العسكرية، بينما كان يستعرض بقايا صاروخ إيرانيّ اعتُرض: "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي، أمام هذا النوع من العدوان، إيران لن تنجو من العقاب."