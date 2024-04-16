رئيسي لبوتين: الهجوم على إسرائيل كان محدودًا ولا نريد التصعيد

أبلغ الرئيس الإيرانيّ إبراهيم رئيسي الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين، عبر الهاتف، بأنّ الهجوم الإيرانيّ على إسرائيل كان محدودًا وأن الجمهورية الإسلامية لا تريد التصعيد، وفق ما قال الكرملين.



وعبّر بوتين عن أمله في أن تتحلى الأطراف جميعها بضبط النفس وبالتالي عدم الانزلاق نحو مواجهة قد تكون لها عواقب كارثية على المنطقة بأكملها.