ماذا حمل رد روسيا على دعوة ماكرون إلى الهدنة؟

ردت الرئاسة الروسية بفتور على دعوة الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون إلى هدنة من الصراعات الدولية، خلال انعقاد دورة الألعاب الأولمبية في باريس.



وقال: "قد تستغلّ أوكرانيا ذلك، لإعادة تنظيم صفوفها وإعادة التسلح."



وأكّد ماكرون في مقابلة أنّه سيعمل لتحقيق ذلك عندما تستضيف باريس دورة الألعاب الصيفية في الفترة من 26 تموز إلى 11 آب.



وردًا على سؤال عن هذا الأمر، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنّ كلا من الرئيس فلاديمير بوتين والجيش الروسيّ "لاحظا، كقاعدة عامة، أن نظام كييف يستغل مثل هذه الأفكار والمبادرات في محاولة لإعادة تنظيم صفوفه وإعادة التسلح وهكذا".