نائب وزير النفط الإيراني: إيران تعمل على ضمان استمرار صادرات الطاقة في الشرق الأوسط

أكد نائب وزير النفط الإيراني مرتضى شاه ميرزائي أن إيران تعمل على ضمان استمرار صادرات الطاقة في الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم على إسرائيل.



وشدد ميرزائي، خلال مؤتمر صحفي في موسكو عبر رابط فيديو، على أنه يتعين على جميع الدول والأطراف ينبغي أن يلتزموا بمبادئ "عدم الإضرار" بمنتجي الطاقة لضمان الاستقرار.