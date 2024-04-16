شولتس: طلبت من الرئيس الصينيّ الضغط على بوتين لوقف حملته العبثية في أوكرانيا

طلب المستشار الألمانيّ أولاف شولتس، في بكين، من الرئيس الصينيّ شي جينبينغ الضغط على روسيا، حتى يوقف فلاديمير بوتين حملته العبثية، في أوكرانيا.



وقال شولتس، عبر منصة إكس إنّ كلمة الصين لها وزن في روسيا.



وأكّد ضرورة وقف هذه الحرب الرهيبة.



من جهة أخرى، أكّد شولتس أنه اتفق مع الرئيس الصينيّ على دعم مؤتمر السلام في أوكرانيا، الذي تعتزم سويسرا تنظيمه في 15 و16 حزيران.



وقال إنّ الصين وألمانيا ترغبان في التشاور بشكل مكثف وإيجابيّ في شأن الترويج لتنظيم مؤتمر رفيع المستوى في سويسرا ومؤتمرات سلام دولية مستقبلية.