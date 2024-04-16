زيلينسكي يوقع قانون التعبئة العسكرية الهادف لزيادة عدد الجنود

وقع الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي قانون التعبئة العسكرية المثير للجدل، لأنّه لا ينص على فترة تسريح للجنود.



وقُدّم النص إلى الرئيس الذي وقعه بعد ذلك، حسب إشعار نشر على الموقع الإلكترونيّ للبرلمان الأوكرانيّ.