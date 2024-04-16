وزيرا الدفاع الأميركيّ والصيني يعقدان أول محادثات منذ 18 شهرًا

تحدّث وزير الدفاع الأميركيّ لويد أوستن مع نظيره الصينيّ دونغ جون عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، في أول محادثات بين وزيري دفاع القوتين العظميين منذ نحو 18 شهرًا، على ما أعلن البنتاغون.



وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر في بيان، إنّ المسؤولَين ناقشا العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة والصين وقضايا الأمن الإقليميّ والعالميّ.