الأمم المتحدة لم تلمس تغييرًا ملموسًا في حجم مساعدات غزة

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أنّه لم يطرأ أي تغيير ملموس على حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة.



وقالت الوكالة في بيان إن "181 شاحنة مساعدات تعبر إلى غزة يوميا" عبر المعابر البرية مع إسرائيل ومصر في نيسان الجاري.



وأشار البيان إلى أنّ هذه الشاحنات لا تزال أقل بكثير من القدرة التشغيلية لكل من المعابر الحدودية والهدف المتمثل بـ 500 شاحنة يوميًا.