قتلى بينهم أطفال بغرق مركب في نهر في كشمير الهندية

قُتل ستة أشخاص على الأقل هم امرأة وخمسة أطفال، في الجزء الخاضع للإدارة الهندية من كشمير، بغرقت عبارة في نهر في حالة فيضان.



وقال مسؤول السلطة المحلية بلال محيي الدين بهات لوكالة فرانس برس إنّ ستة أشخاص قتلوا في الحادث وأُنقذ ستة آخرين وما زال ثلاثة آخرون في عداد المفقودين.



وأضاف: "حسب معلوماتنا، كان هناك 15 شخصًا على متن القارب"، بينما تحدث مسؤول كبير في كشمير طلب عدم الكشف عن هويته عن 26 شخصًا على الأقل كانوا على متن القارب و19 مفقودًا في البداية.



وأوضح أنهم لم يكونوا جميعًا على متن القارب.



ووقع الحادث على نهر جيلوم في سريناغار. وبين المفقودين عدد من الأطفال كانوا في طريقهم إلى المدرسة.