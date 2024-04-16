هل تأثرت عمليات البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر بهجوم إيران؟

أوضح قائد البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر لرويترز أن عمليات البعثة لم تتأثر بأول هجوم مباشر على الإطلاق تشنه إيران على إسرائيل.



ولفتت البعثة إلى أنها بحاجة إلى سفن قتالية إضافية لحماية السفن التجارية التي تبحر عبر "منطقة شاسعة".