وزارة الخارجية البرتغالية استدعت السفير الإيراني

استدعت وزارة الخارجية البرتغالية السفير الإيراني اليوم لتندد مجددا بالهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل السبت وتطالب بالإفراج عن سفينة الحاويات التي ترفع علم البرتغال إم.إس.سي أريس التي احتجزتها إيران في 13 نيسان.



وقالت الوزارة في بيان بعد الاجتماع: "تنتظر وزارة الخارجية نتائج هذا الإجراء الرسمي وستقيّم اتخاذ أي خطوات إضافية بناء على ذلك".