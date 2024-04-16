زيلينسكي: روسيا تمكنت من تدمير محطة كهرباء رئيسية بسبب نفاد الصواريخ الدفاعية لأوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا تمكنت من تدمير محطة كهرباء رئيسية تخدم كييف بسبب نفاد الصواريخ الدفاعية لأوكرانيا.



وشنت روسيا ضربات شبه متواصلة لثلاثة أسابيع على شبكة الكهرباء في أوكرانيا، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون شخص. ودمرت الصواريخ الروسية محطة تريبيلسكا للطاقة الحرارية وهي واحدة من أكبر محطات إمداد منطقة كييف بالكهرباء، في 11 أبريل.



وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة "بي بي إس" الأميركية: "كان هناك 11 صاروخا. دمرنا السبعة الأولى ودمرت أربعة أخرى تريبيلسكا. لماذا؟ لأنه لم يكن هناك أي صواريخ".



وأضاف: "نفدت الصواريخ المتوافرة لدينا للدفاع عن تريبيلسكا".



وتشعر أوكرانيا بالإحباط بشكل متزايد بسبب عرقلة المساعدات من حلفائها، بما في ذلك الدفاعات الجوية التي تقول إنها ضرورية بشكل عاجل لصد الهجمات الروسية القاتلة.



وتأتي تصريحات زيلينسكي بينما قُطعت الكهرباء عن آلاف الأشخاص في أوكرانيا الثلاثاء بعدما ألحقت رياح قوية وأمطار غزيرة أضرارا بالبنى التحتية للطاقة الكهربائية.



وتسببت العواصف الليلية في زيادة الضغط على منظومة الطاقة الهشة في أوكرانيا التي تعاني جرّاء قصف روسي شبه مستمر منذ الأسابيع الثلاثة الماضية.



و"بسبب سوء الأحوال الجوية قُطعت إمدادات الطاقة عن 173 قرية في أربع مناطق"، بحسب وزارة الطاقة الأوكرانية. وأضافت أنه في منطقة دنيبروبتروفسك (وسط) الأكثر تضررا، قُطعت الكهرباء عن أكثر من 15 ألف شخص في 96 بلدة وقرية.



وقالت "ديتك" إحدى كبريات شركات الطاقة، إن مهندسيها عملوا "طوال الليل وفي الصباح" لإعادة التيار إلى المنطقة. وأضافت: "نبذل قصارى جهدنا لإعادة الكهرباء إلى جميع المنازل بحلول نهاية اليوم".



وقبل أسابيع، نبّه مشغل الشبكة الوطنية "أوكرينرغو" إلى أن أوكرانيا بحاجة إلى إصلاح نظام الطاقة بالكامل وسط هجمات روسية قاتلة.