قوات الأمن الهندية قتلت ما لا يقل عن 29 متمردًا ماويا

قتلت قوات الأمن الهندية ما لا يقل عن 29 متمردًا ماويًا في معركة، في ولاية تشاتيسجار في وسط البلاد، وفق ما قالت الشرطة الهندية.



واتى ذلك، قبل أيّام من بدء انتخابات، يسعى فيها رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الفوز بثالث ولاية على التوالي.



وتجرى الانتخابات في منطقة كانكر حيث وقع الاشتباك يوم 26 نيسان ضمن المرحلة الثانية من أصل سبع مراحل، بينما تجرى في منطقة باستار المجاورة، وهي معقل للماويين، الجمعة المقبل.



وذكرت الشرطة في بيان: "بعد المواجهة، وخلال البحث في المنطقة، انتُشلت جثث 29 من الماويين."



وشدّدت على أنّ أسلحة وذخائر صودرت أيضًا من الموقع.