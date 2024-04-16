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اردوغان: نتنياهو والقيادة الإسرائيلية يتحملون بمفردهم مسؤولية التوتر الأخير في الشرق الأوسط
أخبار دولية
2024-04-16 | 12:15
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اردوغان: نتنياهو والقيادة الإسرائيلية يتحملون بمفردهم مسؤولية التوتر الأخير في الشرق الأوسط
حمّل الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو والقيادة الإسرائيلية المسؤولية عن أحدث تصعيد في توتر الشرق الأوسط.
وقال، خلال مؤتمر صحافيّ، في أنقرة، عقب اجتماع وزاريّ: "تحاول إسرائيل تفجير صراع إقليميّ وهجومها على سفارة إيران في دمشق أحدث مثال."
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