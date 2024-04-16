الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى وقف دعم هجمات المستوطنين في الضفة الغربية

دعا مكتب مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم، إسرائيل إلى وقف دعمها لهجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة التي شهدت ارتفاعا في عدد المداهمات الإسرائيلية منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من تشرين الأول.



وتأتي الدعوة بعد يوم من قتل مستوطنين إسرائيليين لفلسطينيين اثنين بالرصاص في الضفة الغربية أمس الاثنين، وذلك بعد قتل القوات الإسرائيلية فتى فلسطينيا خلال مداهمة عسكرية.



وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المفوضية: "إسرائيل، القوة المحتلة، لا بد أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لاستعادة النظام العام والسلامة وضمانهما قدر الإمكان في الضفة الغربية المحتلة".



وأضافت: "يشمل هذا الالتزام حماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين، وإنهاء استخدام قوات الأمن الإسرائيلية غير المشروع للقوة ضد الفلسطينيين".



وتابعت: "لا بد أن تنهي قوات الأمن الإسرائيلية على الفور مشاركتها النشطة في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين ودعمها لها".