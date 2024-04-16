الدنمرك تعلن أنها ستغلق سفارتها في العراق

أعلنت وزارة الخارجية الدنمركية في بيان اليوم، أن البلاد ستغلق سفارتها في العراق في 31 أيار.



وافتتحت الدنمرك بعثتها الدبلوماسية في بغداد رسميا في عام 2020 لدعم القيادة العسكرية الدنمركية والمساهمة في مهمة حلف شمال الأطلسي في العراق.



ومنذ ذلك الحين سحبت كوبنهاغن غالبية جنودها من العراق.