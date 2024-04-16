بسبب الاحوال الجوية مطار دبي الدولي يعلن تحويل مسار الرحلات الوافدة مساء الثلاثاء موقتا

أعلن مطار دبي الدولي تحويل مسار رحلات الوصول موقتا مساء الثلاثاء حتى تحسن الأوضاع الجوية، مشيرا إلى أن رحلات الإقلاع ستتواصل.



وكانت العمليات قد توقفت اليوم الثلاثاء في المطار لمدة 25 دقيقة في وقت سابق من اليوم بسبب عاصفة.