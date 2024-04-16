السناتور تشاك شومر: مجلس الشيوخ الأميركي سيدرس اقتراحًا للنظر في مساعدات للأمن القوميّ لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان

أكّد السناتور تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي أنّه سيدرس اقتراحًا من مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون للنظر في مساعدات لأغراض الأمن القوميّ لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان بشكل منفصل، بدلًا من ضمها في مشروع قانون واحد.وقال شومر في مستهل جلسة لمجلس الشيوخ: "أتحفظ على ما سيخرج من مجلس النواب حتى نرى المزيد في شأن جوهر الاقتراح، والعملية التي سيتم من خلالها المضي قدما في هذا الاقتراح."وأمل في الحصول على تفاصيل في شأن مقترح رئيس المجلس في وقت لاحق اليوم. مرة أخرى، (عامل) الوقت مهم جدا.