بوريل: بعض الدول الأعضاء طلبت توسيع نطاق العقوبات على إيران

طلبت بعض الدول الأعضاء في التكتل توسيع نطاق العقوبات على إيران، ردًا على هجومها على إسرائيل، على ما قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبيّ جوزيب بوريل.



وأوضح أنّ الهيئة الدبلوماسية للاتحاد ستبدأ العمل على هذا المقترح.



وأدلى بوريل بهذه التصريحات بعد مؤتمر طارئ عبر الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد لمناقشة تداعيات الهجوم الإيراني.