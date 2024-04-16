الأمم المتحدة ستوجه نداء لجمع 2,8 مليار دولار لصالح غزة والضفة الغربية

اعلن منسق الشؤون الانسانية للامم المتحدة في الاراضي الفلسطينية أن المنظمة الاممية ستوجه الاربعاء نداء لجمع 2,8 مليار دولار بهدف مساعدة السكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة خلال 2024.



وقال أندريا دي دومينيكو في مؤتمر صحافي عبر الفيديو: "سننشر غدا النداء للجهات المانحة حتى نهاية العام. مع المجموعات الإنسانية، نطلب 2,8 مليار دولار لمساعدة ثلاثة ملايين شخص تم تحديدهم في الضفة الغربية وغزة".



واضاف: "بالتأكيد، تسعون في المئة (من المبلغ) مخصصة لغزة."



وأوضح أنّ الخطة الانسانية للعام 2024 قدرت بداية بأربعة مليارات دولار، لكنها خفضت الى 2,8 مليار دولار بسبب صعوبة ايصال المساعدات الانسانية.