سوناك يبلغ نتنياهو بأن التصعيد بالشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن التصعيد في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد، وذلك خلال اتصال هاتفي بعد مساعدة بريطانيا إسرائيل في صد هجوم جوي إيراني مباشر يوم السبت.



وذكر مكتب سوناك في بيان عن الاتصال، أن "سوناك شدد على أن التصعيد الكبير ليس في مصلحة أحد وأنه سيفاقم فحسب انعدام الأمن في الشرق الأوسط. هذه لحظة يجب أن يسود فيها الهدوء".