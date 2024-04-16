الخارجية الأميركية: وصول المساعدات إلى غزة يشهد تحسنا لكن هناك حاجة للمزيد

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر اليوم، أن الولايات المتحدة ترى أن حجم المساعدات التي تذهب إلى غزة يشهد زيادة مطردة، لكنها لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب، مشيرا الى أن واشنطن تعمل على تحسين ذلك.



وذكر ميلر خلال إفادته الصحفية اليومية أن واشنطن لم يتم اطلاعها بعد بالتفصيل على تفاصيل إجلاء المدنيين من رفح أو الاعتبارات الإنسانية قبل الهجوم العسكري الإسرائيلي المحتمل على المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة.