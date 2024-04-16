رئيسا وزراء سلوفينيا وإسبانيا: لضرورة الاعتراف رسميًّا بدولة فلسطينية

أكّد رئيسا وزراء سلوفينيا وإسبانيا أنّ البلدين متفقان على ضرورة الاعتراف رسميًّا بدولة فلسطينية كوسيلة لإنهاء الصراع الإسرائيليّ الفلسطينيّ.



ورأيا وجوب العمل على تخفيف معاناة سكان غزة وسط الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في القطاع الفلسطينيّ.



وقال رئيس وزراء سلوفينيا روبرت جولوب في مؤتمر صحافيّ مشترك مع نظيره الإسبانيّ بيدرو سانتشيث: "الشيء الأكثر أهمية هو أنّنا تناولنا سلسلة كاملة من الأسئلة، متى، وليس إذا، لكن متى تكون أفضل لحظة للاعتراف بفلسطين."



ولم يحدد جولوب جدولًا زمنيًا موضحًا أنّ الأمر لا يعتمد على سلوفينيا وإسبانيا وحدهما وإنّما على عناصر دولية أخرى.



وأكّد أنّ سلوفينيا ستصوت في مجلس الأمن الدولي لصالح العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية.

