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مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا عبدالله باتيلي يعلن تقديم استقالته
أخبار دولية
2024-04-16 | 15:00
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مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا عبدالله باتيلي يعلن تقديم استقالته
اعلن مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا عبدالله باتيلي استقالته.
واعتبر أنّ المنظمة الاممية لا يمكن أن تتحرك بنجاح، دعمًا لعملية سياسية، في مواجهة قادة يضعون "مصالحهم الشخصية فوق حاجات البلاد".
وصرح الدبلوماسي السنغالي للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الأمن رسم خلاله صورة قاتمة للوضع في ليبيا التي تشهد حربا أهلية منذ 2011 "لقد قدمت استقالتي إلى الأمين العام" للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وأشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بذلت الكثير من الجهود خلال الأشهر الـ18 الماضية برئاستي" لكن "في الأشهر الأخيرة تدهور الوضع."
وندّد بغياب الإرادة السياسية وحسن نية الزعماء الليبيين السعداء بالمأزق الحالي.
وقال: "إنه أمر محزن للغاية لأن معظم الشعب الليبي يريد اليوم الخروج من هذه الفوضى".
وأضاف: "في هذه الظروف، ليس لدى الامم المتحدة أي وسيلة للتحرك بنجاح"، معتبرا أن "لا مجال لحل سياسي".
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