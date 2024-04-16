فنزويلا تغلق بعثاتها الدبلوماسية في الإكوادور بعد مداهمة سفارة المكسيك في كيتو

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الثلاثاء إغلاق جميع الممثليات الدبلوماسية الفنزويلية في الإكوادور احتجاجا على مداهمة الشرطة لسفارة المكسيك في كيتو لاعتقال نائب رئيس الإكوادور السابق.



وقال مادورو من كراكاس: "لقد أصدرت أوامر بإغلاق سفارتنا في الإكوادور، والقنصلية في كيتو، والقنصلية في غواياكيل، وعودة الموظفين الدبلوماسيين على الفور... حتى يعاد تطبيق القانون الدولي بوضوح في الإكوادور". وكان يتحدث خلال القمة الافتراضية لمجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.



وكان اقتحام ضباط الشرطة الإكوادورية للسفارة المكسيكية في كيتو في الخامس من نيسان للقبض على خورخي غلاس بموجب مذكرة اعتقال بتهمة الاختلاس، سبباً في انهيار العلاقات الدبلوماسية بين مكسيكو وكيتو، فضلاً عن موجة احتجاجات دولية.



ووصف النظام القضائي الإكوادوري نفسه اعتقال غلاس بأنه "غير قانوني وتعسفي"، ومع ذلك فإنه سيبقى في السجن لقضاء الأحكام السابقة وانتظار قرار القضاء.



ولجأ غلاس إلى السفارة المكسيكية في كانون الأول، قبل أن تأمر المحكمة بسجنه بتهمة ممارسة الفساد عندما كان الذراع اليمنى للرئيس السابق رافايل كوريا.



وانتقد مادورو الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا الذي دافع عن اقتحام السفارة، قائلا: "إن تصريحات الرئيس نوبوا هي أكثر من مجرد عمل استفزازي ضد المكسيك، فهي عمل استفزازي ضد القانون الدولي وتجاهل مطلق للإطار القانوني برمته".