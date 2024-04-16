الأمم المتحدة تحصل على 610 ملايين دولار لمساعدة إثيوبيا

حصلت الأمم المتحدة على ما يزيد قليلًا عن 610 ملايين دولار (575 مليون يورو)، لتأمين مساعدات إنسانية لإثيوبيا، التي تعاني من أزمة غذائية، من إجمالي مليار دولار مطلوبة للأشهر الثلاثة المقبلة.



وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جويس مسويا، خلال مؤتمر المانحين في جنيف: "إننا ندرك أنّ هذه مجرد بداية ونتطلع إلى استمرار وزيادة الدعم على مدار العام."



ويحتاج أكثر من 21 مليون شخص إلى المساعدة في إثيوبيا، وتقدر الأمم المتحدة احتياجات إثيوبيا من المساعدات الإنسانية بنحو 3,24 مليارات دولار (3 مليارات يورو) هذا العام، بما في ذلك لمساعدة نحو 4 ملايين من النازحين داخليا. وحتى الآن، تم تأمين أقل من 5% من هذه الاحتياجات المالية.



وقال رئيس لجنة إدارة المخاطر الإثيوبية شيفيراو تيكليمريام، للصحافيين في جنيف: "لا تزال الفجوة واسعة جدا. يجب أن نتحرك قبل فوات الأوان."



وأضاف: "تعهدت الحكومة الإثيوبية نفسها بمبلغ 250 مليون دولار للمساعدات الغذائية خلال الأشهر المقبلة."



وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن "الوضع الإنساني في إثيوبيا حرج، ولكن هناك فرصة للتحرك لتلافي استفحاله".



يأتي مؤتمر المانحين الذي تشارك في تنظيمه الحكومتان الإثيوبية والبريطانية، في اليوم التالي لمؤتمر مماثل من أجل السودان في باريس جمع أكثر من ملياري يورو من المساعدات.